2 сентября во всех школах проведут телевизионный Шевченковский урок

Президент Украины Виктор Янукович подписал распоряжение о надлежащей подготовке и проведении Всеукраинского телевизионного Шевченковского урока.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, распоряжение подписано в поддержку соответствующей инициативы Министерства образования и науки Украины и Благотворительного фонда «Велика родина».

Мероприятие организуется с целью содействия изучению молодым поколением творческого наследия Тараса Григорьевича Шевченко и по случаю празднования в 2014 году 200-летнего юбилея со дня его рождения.

Урок состоится 2 сентября в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко и будет транслироваться в эфире Первого национального канала.

Шевченковский урок проводится для учеников общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведений Украины.

Во время занятия будут использоваться архивные документы, видеосюжеты, иллюстративные материалы о жизни и творчестве Кобзаря.