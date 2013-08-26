В Беларуси задержали гендиректора российского гиганта «Уралкалий»

Как сообщили УНИАН в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси, в отношении ряда руководителей ЗАО «БКК» возбуждены уголовные дела.

Следует отметить, что Баумгертнер является генеральным директором российской компании «Уралкалий», которая до недавнего времени была одним из учредителей ЗАО «БКК».

Информация о его задержании вызвала большой резонанс в российских СМИ. В посольстве РФ в Беларуси сообщили, что «выясняют все детали произошедшего».

«Дела возбуждены Генеральной прокуратурой по ч.3 ст.424 Уголовного кодекса Беларуси (злоупотребление властью и служебными полномочиями – УНИАН) в отношении председателя наблюдательного совета ЗАО Владислава Баумгертнера, члена наблюдательного совета Олега Петрова, первого заместителя гендиректора Константина Солодовникова, заместителя гендиректора по финансам Игоря Евстратова, начальника фрахтового отдела Дмитрия Самойлова и иных лиц. Расследованием занимается Следственный комитет», - отметил начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси Павел Траулько.

По его информации, основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы о совершении ими явных злоупотреблений служебными полномочиями в корыстных целях, повлекшие нанесение существенного вреда государственным и общественным интересам страны, а также нанесение ущерба в особо крупном размере ОАО «Беларуськалий» и ЗАО «БКК».

На основании имеющихся доказательств и иных фактических материалов Следственным комитетом вынесены постановления о признании указанных лиц обвиняемыми.

По информации Траулько, Петров, Солодовников, Евстратов, Самойлов объявлены в розыск, в том числе по линии Интерпола.

Справка УНИАН. 22 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам реализации калийных удобрений. Он отметил, что ЗАО «БКК» создавалась для повышения эффективности работы ОАО «Беларуськалия» и российской компании-партнера – «Уралкалия».

По словам Президента Беларуси, жизнь показала, что это решение было взвешенным и своевременным, так как с момента своего появления «БКК» завоевала огромный авторитет, а благодаря качеству продукции с ней считаются все партнеры в мире.

«Но в последние годы в сфере производства и реализации калийных удобрений происходят существенные изменения, и нам нужно принять решение, как действовать на перспективу», - отметил Лукашенко.

Он потребовал доложить о результатах работы специальной рабочей группы, созданной в мае нынешнего года.

25 июля Александр Лукашенко дал согласие на назначение гендиректором ЗАО «БКК» Елены Кудрявец. Прежний гендиректор, Валерий Иванов, назначен заместителем главы Администрации президента Беларуси.

30 июля «Уралкалий» объявил о своем выходе из состава «БКК», через которую вместе с «Беларуськалием» поставлял свою продукцию на внешние рынки. Свое решение россияне объяснили тем, что белорусская сторона начала экспортировать продукцию «Беларуськалия» в обход «БКК».

19 августа гендиректор ОАО «Беларуськалия» Валерий Кириенко на пресс-конференции в Солигорске (Минская область) заявил: решение о выходе «Уралкалия» из состава учредителей БКК «направлено на удовлетворение амбиций акционеров» российской компании.

По его словам, в 2012 году российская компания экспортировала через «БКК» лишь 20% своей продукции, направляя весь остальной объем через собственного трейдера. Реагируя на это, белорусская сторона в конце прошлого года также приняла решение продавать часть продукции через трейдинговые структуры, не аффилированные с «БКК».

Кириенко не исключил, что заявления «Уралкалия» были направлены на рейдерский захват «Беларуськалия».

Руководитель «Беларуськалия» также заявил о невозможности достижения компромисса с «Уралкалием» при нынешнем руководстве.

«В случае смены руководства новые договоренности возможны», - отметил Кириенко.