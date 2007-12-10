Черновецкий получил “Будяк року-2007”

Всеукраинская ассоциация общественных организаций “Украинский Хельсинский союз по правам человека” объявила лауреатов ежегодной антипремии “Будяк року-2007”.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений ЗАХАРОВ, в этом году антипремиями отмечены 5 номинантов.

В частности, обладателями “Будяку року” стали первый заместитель председателя Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний Николай ИЛЬТЯЙ (“за незаконное насилие в отношении осужденных”), председатель Госдепартамента Украины по вопросам исполнения наказаний Василий КОЩИНЕЦ (“за абсолютную бездеятельность в случае нарушения прав человека”), Генеральная прокуратура Украины (“за абсолютную бездеятельность в случае нарушения прав человека”), народный депутат, член Партии регионов, бывший председатель Департамента ресурсного обеспечения МВД Василий ГРИЦАК (“за самое грубое вмешательство в частную жизнь граждан” и “за наиболее опасную законодательную инициативу”) и мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ (“за незаконное ограничение свободы передвижения”).

“Государственная политика в сфере прав человек, если и есть в государстве, то она бессистемна, хаотична и неэффективна”, - сказал Е.ЗАХАРОВ.

Справка УНИАН. Всеукраинская ассоциация общественных организаций “Украинский Хельсинский союз по правам человека” основала ежегодную антипремию “Будяк року” в 2006 году для привлечения внимания общественности к самым серьезным нарушениям прав человека, которые произошли в Украине на протяжении года. Каждый человек может номинировать на эту премию любого человека с обоснованием нарушений им прав человека и основных свобод. Избрание лауреатов проводится конкурсной комиссией, в которую входят 9 известных правозащитников и членов правления Украинского Хельсинского союза по правам человека.