Панин извинился перед татарами

Как сообщает издание "Аргументы недели - Керчь", это произошло перед началом спектакля в Керчи, когда к Панину подошла группа представителей Керченского регионального меджлиса.

"Я пришел специально перед вами извиниться. Просто ваш человек, который был в этой ситуации (ДТП), - он татарин - поступил крайне некультурно ... Я ему сказал в состоянии аффекта, что типа" татары ", - но к татарам это не имеет отношения... это имеет отношение к хамскому поведению. "Я за это пришел перед вами извиниться. Я прошу прощения ", - сказал он представителям татарской общины.

Панин признался, что такое же говорит и о своих соотечественниках в Москве, если они ведут себя неподобающим образом, а также отметил, что его друг Марат Башаров - татарин, и он не может "своему брату, татарину, сказать он мудак или кто-то".

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Во время извинений актера, на словах «Ну я же вышел к вам извиниться», голос из толпы ответил: «Если бы не вышел, мы бы тебя вытащили».

По наблюдениям корреспондента «Аргументов недели – Керчь», актер выглядел испуганным, уставшим и растерянным. По окончанию своей речи, Алексей Панин еще несколько раз повторил людям: «Я прошу прощения». После этого в сопровождении милиции, вернулся в здание дворца культуры, где сегодня проходят гастроли театра.

Как сообщалось ранее, Керченский региональный меджлис потребовал от Панина извинений. После того как новость об этом появилась в прессе, к месту проведения спектакля стянули милицию и спецподразделение «Беркут».

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Как известно, в Алуште произошло ДТП с участием Панина, после которого российский актер грубо разговаривал с водителем-татарином и избил его.

Также Панин заявил впоследствии, что Крым - это не Украина, а крымчане не считают себя украинцами.

Правоохранительные органы Украины открыли уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений.