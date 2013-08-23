Милиция расследует факт вандализма на еврейском кладбище

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, во вторник в дежурную часть Прилукского городского отдела милиции поступило сообщение о том, что на еврейском кладбище на 17 надгробных памятниках обнаружена фашистская свастика.

Сведения по этому факту следственный отдел милиции внес в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой).

Проводятся следственные и розыскные мероприятия. Ход досудебного расследования контролирует прокуратура Черниговской области.