Милиция расследует факт вандализма на еврейском кладбище
00:59, 23 августа 2013Общество
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В Прилуках Черниговской области милиция расследует факт надругательства над могилами на еврейском кладбище.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, во вторник в дежурную часть Прилукского городского отдела милиции поступило сообщение о том, что на еврейском кладбище на 17 надгробных памятниках обнаружена фашистская свастика.
Сведения по этому факту следственный отдел милиции внес в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой).
Проводятся следственные и розыскные мероприятия. Ход досудебного расследования контролирует прокуратура Черниговской области.
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