В Полтаве первоклассники с родителями заняли кабинет в управлении образования

В Полтаве первоклассники с родителями, выступающие против закрытия школы, заняли кабинет начальника городского управления образования.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 22 августа, под стенами Полтавского городского совета собралось более 100 полтавчан - первоклассников с родителями - во главе с народным депутатом Сергеем Каплиным и его коллегами по оппозиции, требуя восстановить работу начальной школы в микрорайоне Красный Путь.

Как сообщил нардеп, люди также требуют от городского головы Полтавы Александра Мамая выполнить свои предвыборные обещания и должностные обязанности, в частности, навести порядок в транспортном сообщении с их микрорайоном и отремонтировать дороги. Участники митинга скандировали «Позор Мамаю!».

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Во время митинга Каплин и другие оппозиционеры вместе со школьниками вошли в помещение городского совета, в кабинет начальника городского управления образования Натальи Дороховой, и дети заблокировали ее кабинет.

«Уточняю, что, кроме дорожного серпантина в поселке Красный Путь Ленинского района Полтавы власти решили закрыть филиал школы, которая закреплена за 12-й школой. В результате, 50 детей вынуждены переходить в другое учебное заведение. Люди с микрорайона накануне провели собрание, на которое пригласили народных депутатов и мэра города, однако последний проигнорировал приглашение»,- сказал Каплин.

Народный депутат отмечает, что люди будут требовать от городских властей отмены антинародных решений, которыми они угнетают даже маленьких детей.

«Мы не остановимся, пока цель не будет достигнута»,- отметил Каплин.

В настоящее время дети находятся в кабинете начальника городского управления образования. Дороховой в кабинете нет.