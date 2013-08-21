На Киевщине председатель сельсовета погорел на взятке в 50 тысяч
18:36, 21 августа 2013Общество
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Сегодня прокуратурой Киева совместно с сотрудниками СБУ и МВД был уличен в получении неправомерной выгоды в размере 50 тыс. грн председатель одного из сельских советов Бориспольского района Киевской области.
Председатель сельсовета погорел на взятке / Фото: transkarpatia.net
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, такую сумму сельский голова требовал и получил от гражданина за выделение ему 25 соток земли на территории села.
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По указанному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды в крупном размере.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.
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