На Киевщине председатель сельсовета погорел на взятке в 50 тысяч

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, такую сумму сельский голова требовал и получил от гражданина за выделение ему 25 соток земли на территории села.

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По указанному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды в крупном размере.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.