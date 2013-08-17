В Житомире на взятке в почти 100 тысяч погорел чиновник горсовета

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Подозреваемого во время получения взятки задержали сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями областного управления МВД.

Детальнее пресс-служба милиции обещает сообщить о подробностях этого случая позже, после выяснения всех обстоятельств происшествия.

В настоящее время начато уголовное производство, проводится расследование дела.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе общественных связей УМВД Украины в Житомирской области, «по предварительным данным, чиновник, вступив в сговор с 35-летним местным жителем, вымогал и получил от представителя частного предпринимателя средства в сумме 95 тысяч гривен в качестве неправомерной выгоды за погашение задолженности коммунального предприятия горсовета».

Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Задержанному чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет в соответствии с частью 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины "принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом".