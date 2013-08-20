На Черкасчине экс-председателя РГА посадили под домашний арест

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, следственным управлением прокуратуры области вручено письменное подозрение бывшему председателю Черкасской райгосадминистрации в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УКУ (превышение служебных полномочий).

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Установлено, что в 2009 году, должностное лицо, находясь на должности председателя Черкасской райгосадминистрации незаконно подписал государственные акты на право собственности на земельные участки общей площадью 39 га одному из обществ Черкасского района, вследствие чего государству нанесен ущерб на сумму 3,5 млн. грн.

Судом, по ходатайству следователя, подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается, в ближайшее время уголовное производство будет направлено в суд.

Ст. 365. ч. 3 УКУ (превышение служебных полномочий) предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.