ГПУ: более 3 тысяч человек находятся под домашним арестом

Из них мера пресечения изменена и ранее заключенным 142 лицам - с содержания под стражей на домашний арест.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины со ссылкой на старшего прокурора отдела ГПУ Олега Карпенко.

По его словам, контроль за выполнением подозреваемым или обвиняемым своих обязанностей, которые связаны с домашним арестом, возложен на органы внутренних дел.

Соответственно, надзор за соблюдением законов органами внутренних дел во время обеспечения такого контроля осуществляется районными, городскими и межрайонными прокурорами.

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«По результатам надзора в первом полугодии текущего года прокурорами внесены уже 10 документов реагирования, по результатам рассмотрения которых служебные лица органов внутренних дел привлечены к ответственности», - отметил Карпенко.

Кроме того, по его словам, сейчас в Высшем специализированном суде и других правоохранительных органах проходит согласование Инструкция о порядке выполнения постановлений следственного судьи, суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.