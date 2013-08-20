Предприниматели-упрощенцы заплатили налогов в 1,5 раза больше

Это на 53,3% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Такая позитивная динамика роста бюджетных поступлений стала возможна благодаря упрощенным условиям ведения бизнеса для физических лиц-предпринимателей, в частности, их разбивке на группы, что дало возможность большему количеству предпринимателей работать по этой модели», - говорится в сообщении ведомства.

В Миндоходов отметили, что по данным на 1 июля, количество работающих в третьей группе выросло на 56 тыс. человек – до 278 тыс. налогоплательщиков.

По данным пресс-службы, наиболее многочисленной и популярной остается вторая группа, которая насчитывает 692 тыс. человек, что составляет более 55% от общего количества упрощенцев.

Миндоходов напомнило, что с 2013 года физические лица, работающие во второй группе, могут подавать отчеты раз в год, а не ежеквартально.

Как сообщал УНИАН, количество предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, в июне составило 1,17 млн человек, а объем уплаченных ими налоговых платежей - 2,1 млрд грн.

Президент Украины Виктор Янукович 18 ноября 2011 года подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности". Законом определены четыре группы предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе.

К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, не имеющие наемных работников. Ко второй группе - физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн грн и до 10 наемных работников. К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода не более 3 млн грн и количеством наемных лиц до 20 человек. Для таких предпринимателей ставка налога установлена на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность. К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица с объемом дохода не более 5 млн грн, правом нанимать до 50 человек и ставкой налога на уровне 3% или 5%.

Законодательными изменениями, вступившими в силу с 1 июля 2012 года, база обложения единым налогом была расширена. В частности, введены 5-я и 6-я группы «упрощенцев», ставки налога для которых составляют 5% и 7% соответственно.