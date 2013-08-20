Добыча нефти в Украине сократилась до 1,3 млн тонн
03:31, 20 августа 2013Общество
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Добыча нефти в Украине в январе-июле 2013 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 6,1% – до 1,276 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.
Согласно сообщению, добыча нефти в июле 2013 г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 4,3% - до 188 тыс. тонн, а по сравнению с июнем 2012 года упала на 3,7%.
Как сообщал УНИАН, добыча нефти в Украине по итогам 2012 года сократилась по сравнению с 2011 годом на 5,4% – до 2,293 млн тонн.
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Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочки» НАК «Нафтогаз Украины» - «Укргазвыдобування» и «Черноморнефтегаз», а также «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.
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