Украина за 7 месяцев импортировала нефти почти на $ 3 миллиарда

При этом Миндоходов не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

На тему: Украина в этом году импортировала газа на $5,5 миллиарда

Согласно сообщению, крупнейшими поставщиками нефтепродуктов в Украину за первые 7 месяцев 2013 года стали Беларусь - 1,346 млрд долл., Российская Федерация - 0,913 млрд долл., Литва — 0,337 млрд долл., Польша — 0,21 млрд долл., Румыния — 0,101 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, нефтеперерабатывающая компания «Орлен Летува» (Литва) и дочерняя компания белорусской нефтяной организации «БНК» - «БНК-Украина» заявили о намерении поставить в Украину до конца 2013 года по 1 млн тонн нефтепродуктов каждая.

Украина по итогам 2012 года импортировала нефтепродуктов из Беларуси, РФ, Литвы и других стран на общую сумму 8,839 млрд долл.

Импорт нефтепродуктов из Беларуси за 2012 год составил 3,726 млрд долл., из Российской Федерации – 1,631 млрд долл., из Литвы – 0,715 млрд долл., из других стран - 1,535 млрд долл.