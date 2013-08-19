В Крыму третий день ищут пропавшего на катамаране россиянина

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления Гоcударственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация об исчезновении мужчины поступила в ГосЧС поздно вечером 16 августа.

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Спасатели прочесали уже 24 километра, а водолазы - акваторию на протяжении трех миль.

Поиск пропавшего россиянина продолжили в понедельник.