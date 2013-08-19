В Крыму третий день ищут пропавшего на катамаране россиянина
12:17, 19 августа 2013Общество
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В Крыму третий день ищут жителя российского города Саратов, который в районе Песчаной балки (Феодосия) пошел кататься на катамаране в море и пропал.
Спасатели прочесали уже 24 километра / Фото : infosmi.net
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления Гоcударственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация об исчезновении мужчины поступила в ГосЧС поздно вечером 16 августа.
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Спасатели прочесали уже 24 километра, а водолазы - акваторию на протяжении трех миль.
Поиск пропавшего россиянина продолжили в понедельник.
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