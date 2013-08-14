На индонезийском вулкане пропал российский турист

Он отправил своей девушке SMS-сообщение, попросив вызвать спасателей на его поиски, передает РИА Новости.

По данным агентства, почти сто индонезийских полицейских и спасателей принимают участие в поисково-спасательной операции на склонах вулкана Мерапи в округе Джокьякарта на острове Ява, пытаясь найти пропавшего там в минувшие выходные российского туриста, сообщают в среду индонезийские СМИ.

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Согласно их информации, турист еще в субботу отправил своей девушке SMS-сообщение, попросив вызвать спасателей на его поиски, поскольку сбился с пути. Он пытался подняться по южному склону почти трехкилометрового Мерапи, который считается практически непреодолимым из-за огромных скоплений пепла и лавы, образовавшихся в ходе его последнего извержения в 2010 году, которое привело к гибели 347 человек

Как заявил глава отдела по связям с общественностью поисково-спасательного управления Особого округа Джокьякарта Дару Суприйоно (Daru Supriyono), в главную поисково-спасательную группу, ночевавшую близ предполагаемого места нахождения туриста, входят десять альпинистов, два медика и пять проводников. Прочесывание местности осуществляют также 80 полицейских.