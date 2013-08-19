Сегодня - яблочный Спас

В этот день Христос явился трем своим ученикам в свете божественной славы, демонстрируя единство Святой Троицы.

В этот день существует традиция нести в церковь урожай на освящение - святят груши, яблоки, мед, пучки колосьев ржи и пшеницы. В этом усматривается прославления богатства природы. Для хозяев праздник символизирует окончание жатвы и завершения лета.

Существуют народные приметы: если день сегодня солнечный и безоблачный - осень будет сухой. Если дождливый - мокрой. Ясный день предвещает морозную и метельную зиму.