Студенту уже год не выдают стипендию от Януковича (видео)

Студент-победитель международного литературного конкурса имени Тараса Шевченко уже год не может получить стипендию президента Украины, говорится в сюжете ТСН.

Согласно приказу Минобразования о назначении Президентской премии Александр Топоривский должен получать по тысяче гривен в месяц еще с прошлого сентября.

В течение года Александр ходил в Министерство образования, писал запросы даже в Администрацию президента. Когда не получил ни денег, ни четкого ответа - обратился в суд.

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Куда исчезли деньги журналисты пытались выяснить у ведомства. В результате получили только письмо. На двух страницах чиновники из Минобразования пишут о том, что еще в январе ректорам вузов направили письма разъяснения относительно выплаты Президентской стипендии. Всю ответственность за их выплату ведомство положило на вузы.

Ректор частного вуза, где учился Александр Топоривский, показывает другой документ - приказ, в котором указано, что Президентская стипендия выплачивается из средств государственного бюджета. А министерство заведению никаких денег не перечисляло. Поскольку он частный, там государственного финансирования нет вообще.