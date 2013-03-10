СМИ: В Кабмине забыли о повышении стипендий для студентов

Об этом заявил координатор общественной инициативы "Студенческая защита" Андрей Черных, сообщает Украинская правда.

Как сообщается, согласно поручению президента относительно решения актуальных проблем студенческой молодежи, правительство должно было до 1 марта 2013 обеспечить пересмотр в установленном порядке размеров академических стипендий с учетом современных потребностей, а также установление обоснованной разницы между ординарной (обычной) академической стипендией и повышенной.

"На сегодняшний день минимальная ординарная (обычная) стипендия для учеников профессионально-технических учебных заведений составляет - 275 гривен, для студентов высших учебных заведений I-II уровня аккредитации - 550 гривен, III-IV уровня аккредитации - 730 гривен. Определение размеров стипендий закреплено в постановлении Кабмина", - подчеркивает Черных.

Согласно постановлению правительства, в случае если успеваемость учащихся или студентов составляет 10-12 баллов по каждому предмету или средний балл успеваемости равен 5 по пятибалльной шкале оценивания, стипендия для учащихся увеличиваются на 40 гривен, для студентов высших учебных заведений I-II уровней аккредитации на 50 гривен, а для студентов высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации на 60 гривен.

"Правительство должно безотлагательно принять решение о повышении размера студенческих стипендий по поручению главы государства", - подытожил координатор общественной инициативы "Студенческая защита".