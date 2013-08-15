В Египте вооруженные преступники напали на группу российских журналистов

Сотрудников телеканала "Россия 24" атаковали неизвестные и, угрожая оружием, забрали деньги и часть оборудования, сообщает NEWSru.com.

"В том, насколько неспокойна сейчас ситуация в стране, на личном опыте убедился специальный корреспондент ВГТРК Константин Панюшкин. Вооруженные преступники ограбили его съемочную группу", - говорится в сообщении программы "Вести".

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Нападение произошло во время трансфера из аэропорта в гостиницу.

Никто из журналистов не пострадал.

"Никто не пострадал, они даже не забрали камеру. Они взяли деньги и все гаджеты. К счастью, все живы-здоровы", - сообщили РИА "Новости" коллеги журналистов.

"Сейчас они пытаются получить помощь военных и полиции, но пока безрезультатно", - отмечают на "России 24".