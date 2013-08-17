Украина примет командование учениями BlackSeaFor

Ожидается, что 17 августа в Севастополе в присутствии командующих флотами причерноморских государств пройдет торжественная церемония передачи командования от ВМС Турции представителю ВМС Украины.

На 20 августа запланирован выход кораблей соединения в море, где состоятся тренировки по противолодочной, противовоздушной обороне, по связи, по поиску и спасанию, по тактическому маневрированию.

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В ходе летней активации с 23 до 27 августа корабли будут находиться с дружественным визитом в Новороссийске, а с 30 августа по 3 сентября - в турецком Синопе.