Украина примет командование учениями BlackSeaFor
00:52, 17 августа 2013Общество
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Украина примет командование летней активацией Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия BlackSeaFor.
Ожидается, что 17 августа в Севастополе в присутствии командующих флотами причерноморских государств пройдет торжественная церемония передачи командования от ВМС Турции представителю ВМС Украины.
На 20 августа запланирован выход кораблей соединения в море, где состоятся тренировки по противолодочной, противовоздушной обороне, по связи, по поиску и спасанию, по тактическому маневрированию.
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В ходе летней активации с 23 до 27 августа корабли будут находиться с дружественным визитом в Новороссийске, а с 30 августа по 3 сентября - в турецком Синопе.
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