В Севастополь прибыли корабли Blakseafor (список)

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, командиры пришвартованных у причала бухты Курина тральщика «Прибой» (ВМС Болгарии), ракетного корабля на воздушной подушке «Бора» (Черноморский флот Российской Федерации), корвета «Эустатиу Себастиан» (ВМС Румынии), фрегата КРЗ «Тургутреис» (ВМС Турции) и корабля управления «Славутич» (ВМС ЗС Украины) нанесли визит вежливости новоназначенному командиру Blakseafor капитану 1-го ранга Андрею Тарасову (ВМС ВС Украины).

На кораблях соединения началась установка системы связи «компьютер-компьютер» FORESC, которая позволит обмениваться информацией во время выполнения задач в море.

Командир соединения и командиры кораблей осуществят протокольные визиты к командованию украинских ВМС и руководству Севастопольской городской государственной администрации.

Как сообщал УНИАН, в Севастополе с 14 до 20 августа начнется активация учений Черноморской группы военно-морского сотрудничества (Blakseafor). В этот период в Севастополе будут находиться корабли этого оперативного международного соединения. С 15 по 18 августа корабли будут открыты для посещения гостями и жителями города.

17 августа с участием делегаций командующих военно-морскими силами стран Черноморского региона состоится церемония смены командования Blakseafor, по принципу ротации оно будет передано от ВМС Турецкой Республики к ВМС ВС Украины.

На 20 августа запланирован выход кораблей соединения в море, где будут проводиться тренировки по противолодочной, противовоздушной обороне, по проходу за тральщиком, по связи, из поиска и спасению, плаванию в ордерах, по тактическому маневрированию и другие.

Во время нынешней активации с 23 до 27 августа корабли будут находиться с дружественным визитом в порту Новороссийска (Российская Федерация), а с 30 августа до 3 сентября – в порту Синопа (Турецкая Республика).

Справка. Blakseafor является военно-морским (корабельным) соединением «по вызову», созданным в соответствии с «Соглашением о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества», подписанным 2 апреля 2001 года в г. Стамбуле (Турция). Основными задачами Blakseafor является проведение операций по поиску и спасению, проведение гуманитарных операций, борьба с минной угрозой, осуществление операций по защите окружающей среды, обмен визитами доброй воли и другие задачи, согласованные странами-участницами.