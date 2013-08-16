Кабмин упорядочил механизм отбора инвестиционных проектов

Правительство одобрило разработанный Минэкономразвития проект постановления о создании механизма отбора и согласования инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики для предоставления им государственной поддержки, а также формирования государственного реестра таких проектов. Утвержденный механизм предусматривает, что субъекты хозяйствования представляют Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям заявление вместе с соответствующими документами, на основании которых осуществляется отбор инвестиционных проектов.

Далее отобранные инвестиционные проекты направляются в Минэкономразвития, после чего Министерство разрабатывает проект правительственного решения об одобрении инвестиционных проектов, согласовывает его с заинтересованными органами исполнительной власти и вносит на рассмотрение правительства.

После одобрения правительством инвестиционных проектов сведения о них Минэкономразвития включает в Государственный реестр инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики.

С целью обеспечения возможности реализации указанного механизма, указом Президента Украины № 426/2013 от 15 августа, внесены необходимые изменения в положение о Министерстве экономического развития и торговли Украины.

"Для реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики(агропромышленный комплекс, жилищно-коммунальный комплекс, машиностроительный комплекс, транспортная инфраструктура и курортно-рекреационная сфера и туризм)Налоговым кодексом предусмотрено освобождение от уплаты налога на прибыль, Таможенным кодексом - от уплаты ввозной пошлины", - отметил директор департамента инвестиционно-инновационной политики и развития государственно-частного партнерства Минэкономразвития Виктор Коваленко.