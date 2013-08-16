СМИ: Мельник бежал в Беларусь по паспорту брата (документ)

Документ, который есть в распоряжении редакции Gazeta.ua, гласит, что в 03:15 9 августа на украинский автомобильный пропускной пункт "Городище" подъехал ВАЗ - 2105. В автомобиле было двое мужчин, водитель Петр Гриневич и пассажир, который предоставил украинским пограничникам паспорт Александра Мельника. Мужчины получили контрольный талон и за 3 минуты прошли таможенный контроль.

В 3:20 были уже на линии паспортного контроля. В украинских пограничников не возникло сомнений в подлинности документов.

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В 3:25 ВАЗ с Петром Гриневичем и его пассажиром выехал из контрольно-пропускного пункта "Городище" в направлении Республики Беларусь. В 5.06 приехали на белорусский пропускной пункт "Верхний Теребежов". Предоставили необходимые для въезда документы инспекторам Пинского пограничного отряда. Но пассажир - паспорт не Александра Мельника, а Петра Мельника. На тот момент Петр Мельник еще не был объявлен в розыск.

Справка, которую публикует Gazeta.ua, - без реквизитов - поэтому не понятно, кто писал справку и кому она адресуется.