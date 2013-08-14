МВД просит верить: «красную карточку» на Мельника в Интерполе не видно, но она есть

Так называемую "красную карточку", выставленную на объявленного в международный розыск бывшего ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника, на официальном сайте Интерпола могут увидеть только авторизированные пользователи - сотрудники международной полиции.

Об этом УНИАН сообщил начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Сергей Бурлаков, отвечая на вопрос, почему после официального сообщения МВД об объявлении Мельника в международный розыск какие-либо данные о нем отсутствуют на официальном сайте Интерпола.

"Поверьте, на него "красная карточка" в Интерполе выставлена, но в закрытом доступе - для авторизированных пользователей - сотрудников Интерпола", - объяснил Бурлаков.

Как сообщал УНИАН, 13 августа с.г. на основании решения Печерского районного суда города Киева относительно разрешения на задержание подозреваемого бывшего ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника он был объявлен в межгосударственный розыск, а сегодня, 14 августа - в международный.

Напомним, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа утром следователь подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения Мельнику с домашнего ареста на содержание под стражей. С этим ходатайством, согласно статье 184 УПК Украины, подозреваемый был ознакомлен заблаговременно.

Однако стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

12 августа Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайства следователя об изменении меры пресечения в отношении Мельника с домашнего ареста на задержание.