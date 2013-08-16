Нефть дорожает на фоне ситуации в Египте

Так, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже поднялась на 0,13% - до 109,74 доллара за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,06% и составила 107,39 доллара за баррель, передает Bloomberg.

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В Египте сохраняется режим чрезвычайного положения после того, как в среду, 14 августа, по стране прокатилась волна беспорядков из-за разгона лагерей сторонников отстраненного от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси. По данным властей, погибло свыше 600 человек, около четырех тысяч получили ранения.

В то же время, на рынок продолжают оказывать влияние ожидания дальнейших действий ФРС в рамках монетарного курса. Как отмечают аналитики, котировки находятся под влиянием противоречащих факторов - геополитических опасений и ожиданий уменьшения стимулирования.