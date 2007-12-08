В Киеве ранен депутат Черновецкого

Сегодня ночью в Киеве на улице Тарасовской двое неизвестные ранили ножом депутата Киевсовета от Блока Черновецкого Михаила ЯКОВЧУКА.

Как сообщил УНИАН начальник Центра общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве Владимир ПОЛИЩУК, инцидент произошел около 01.20.

По его словам, М.ЯКОВЧУК припарковывал собственный автомобиль. В этот момент у него произошел конфликт с двумя неизвестными, которые ударили его ножом в живот.

Потерпевший был госпитализирован в городскую больницу №18 и прооперирован. Сейчас М.ЯКОВЧУК находится в реанимации.

Милицией возбуждено уголовное дело по 121 (нанесение телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.