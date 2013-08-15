Эксперт: рекордный урожай зерновых в Украине окажет влияние на мировой рынок

Так введение новых правил, упрощающих оформление зерновых грузов при поставке их на зарубежный рынок,прокомментировал Кэннет Эш, директор департамента торговли и аграрного бизнеса Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Когда правительство делает правила, регулирующие доставку и транспортировку товаров через государственную границу, более предсказуемыми, последовательными и прозрачными, это позволяет снизить стоимость зерна. Таким образом, это очень хорошая мысль», - сказал он в интервью украинскому телеканалу БТБ.

Эксперт уверен, что это еще один фактор,который - в совокупности с высокими объемами урожая зерновых в Украине и ожидаемыми рекордными объемами его экспорта - может в текущем году оказать существенное влияние на всю ценовую политику мирового рынка зерна. «Тот факт, что несколько стран, таких, как Украина,в этом году собирают рекордные урожаи, отразится и на глобальных рынках. Мы ожидаем снижения цен на зерно, продукты питания и корма. И ты также надеемся,что мировые запасы начнут расти. А это, в свою очередь, поможет стабилизировать цены», - подчеркнул Кэннет Эш.

Как сообщалось ранее, Украина ожидает рекордного экспорта зерновых в наступившем 2013/2014 маркетинговом году (с июля 2013 по июнь 2014). По оценкам Министерства аграрной политики, страна поставит на внешние рынки порядка 28 млн. тонн, в том числе 8,9 млн. тонн пшеницы и более 16 млн. тонн кукурузы. Для оптимизации данных процессов правительством была создана межведомственная группа, которая работает над удешевлением стоимости логистических услуг для сельхозпроизводителей и зернотрейдеров.