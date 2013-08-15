В восточных областях, Крыму и Приазовье ожидаются дожди

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, ветер будет преимущественно северо-восточным, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью 10-15°, днем 22-27°; в южной и восточной части ночью 16-21°, на побережье морей до 24°, днем 28-33°, в Крыму до 35°.

В Киевской области завтра без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.

В столице осадки также не ожидаются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 24-26°.

15 августа температура воды составляла в Черном море 22-25°, в Азовском море 25-28°; в Днепре возле Киева - 23°.