В восточных областях, Крыму и Приазовье ожидаются дожди
12:52, 15 августа 2013Общество
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Завтра в Украине без осадков, лишь в восточных областях, в Крыму и Приазовье местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Завтра на востоке Украины пройдут дожди
Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, ветер будет преимущественно северо-восточным, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.
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Температура ночью 10-15°, днем 22-27°; в южной и восточной части ночью 16-21°, на побережье морей до 24°, днем 28-33°, в Крыму до 35°.
В Киевской области завтра без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.
В столице осадки также не ожидаются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 24-26°.
15 августа температура воды составляла в Черном море 22-25°, в Азовском море 25-28°; в Днепре возле Киева - 23°.
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