ГАИ разъясняет особенности управления автомобилем в жару

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, по прогнозу Гидрометцентра, в ближайшее время на территории нашей страны сохранится жаркая погода. Столбики термометра местами покажут 39°.

ГАИ Украины обращает внимание водителей на особенности управления автомобилем во время жары. Такая погода - фактор повышенного риска для всех участников дорожного движения. У многих людей, особенно пожилого возраста, появляется вялость, головокружение, снижается концентрация внимания, скорость реакции на различные дорожные ситуации.

Госавтоинспекция советует водителям в такие дни планировать свои поездки, а особенно на большие расстояния, в утренние часы или же после заката солнца.

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Обязательно брать с собой прохладную воду в достаточном количестве и необходимые лекарства. Надевать в дорогу свободную, неплотную одежду, избегать употребления жирной и соленой пищи. Парковаться по возможности в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля. Не оставлять детей, а также животных в закрытом автомобиле даже на короткое время.

Перед поездкой обязательно проверять техническое состояние автомобиля. В жаркую погоду особое внимание нужно обращать на систему охлаждения двигателя, уровень масла, состояние тормозных колодок и давление в шинах.