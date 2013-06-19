На Черниговщине догхантер отстреливает домашних собак (видео)

Под пулю чуть не попала пенсионерка с внучкой только потому, что вышла выгуливать своего лабрадора. Пес издалека очень похож на дворнягу, который накануне приставал к детям.

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Забияку наутро нашли подстреленным на краю села. А жители начали жаловаться на то, что и домашние любимцы вернулись домой с ранениями, сообщает ТСН.

Пес с манерами кота вряд ли мог стать причиной конфликта, утверждают хозяева лабладора. Если стрелок целился в собаку, то, очевидно, потому что спутал с другой собакой. Пенсионерке, которая выгуливала собаку с внучкой, просто повезло.

Они на несколько секунд случайно задержались у соседского пса. Все сомнения по поводу того, кто стрелял и зачем, развеялись на утро. В овраге за селом нашли мертвой черную собаку.

Соседи предполагают, что где-то поблизости у них поселился догхантер, причем очень дерзкий. Милиция утверждает, что стрелка уже ищет. Сейчас проверяют всех охотников, которые потенциально могли хранить оружие дома. В селе тем временем указали на одного мужчину.

Он признался, что собак не любит, потому что они отбирают у детей игрушки, а у него аж четверо внуков. Но заверил, что расстрел домашнего лабрадора - не его работа. Он специализируется на животных-бездомных и только потому, что коммунальные службы умыли руки.

Кто тогда открыл стрельбу по людям, выяснит милиция. До тех пор, некоторые жители села решили своих собак на улицу не выпускать.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Украине популярным становится движение зоосадистив. Добавим, что в Одессе догхантеры стаями уничтожают дворовых собак.