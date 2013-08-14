В черкасском общежитии обвалился потолок (фото)

В Черкассах в одной из комнат двухэтажного общежития на 27 комнат по улице Смелянской, 90/1 обрушился потолок.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, 12 кв м глинобитного перекрытия упало, когда людей в комнате не было, поэтому никто из жителей этого общежития не пострадал.

В 2006 году во время урагана на крышу общежития упало старое дерево, частично разрушив шиферное покрытие здания и стропила чердака. В тот же год и крыша, и чердак были отремонтированы. В настоящее время представители Черкасского горисполкома решают вопрос об отселении жителей из аварийного помещения и проведении капитальных ремонтных работ.