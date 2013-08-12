В США обрушился коттедж для туристов
12:00, 12 августа 2013Политика
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Трехэтажное здание частично обрушилось в американском штате Флорида из-за провала грунта, никто из отдыхающих не пострадал.
Обрушение трехэтажного здания в США / Фото: thenewstribune.com
Трехэтажное здание в городе Клермонт начало оседать из-за трещины в фундаменте еще в воскресенье. Диаметр образовавшейся под ним воронки составляет около 15 метров. Проживающие в коттедже туристы были немедленно эвакуированы, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, утром в понедельник обрушилось 30% строения. Два коттеджа по соседству с аварийным зданием также эвакуированы. Причины провала грунта под зданием в настоящее время пока выясняются.
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