В США обрушился коттедж для туристов

12:00, 12 августа 2013
Политика
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Трехэтажное здание частично обрушилось в американском штате Флорида из-за провала грунта, никто из отдыхающих не пострадал.

Обрушение трехэтажного здания в США / Фото: thenewstribune.com

Трехэтажное здание в городе Клермонт начало оседать из-за трещины в фундаменте еще в воскресенье. Диаметр образовавшейся под ним воронки составляет около 15 метров. Проживающие в коттедже туристы были немедленно эвакуированы, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, утром в понедельник обрушилось 30% строения. Два коттеджа по соседству с аварийным зданием также эвакуированы. Причины провала грунта под зданием в настоящее время пока выясняются.

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