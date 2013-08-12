В США обрушился коттедж для туристов

Трехэтажное здание в городе Клермонт начало оседать из-за трещины в фундаменте еще в воскресенье. Диаметр образовавшейся под ним воронки составляет около 15 метров. Проживающие в коттедже туристы были немедленно эвакуированы, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, утром в понедельник обрушилось 30% строения. Два коттеджа по соседству с аварийным зданием также эвакуированы. Причины провала грунта под зданием в настоящее время пока выясняются.