И.о.министра призвал НАТО поддержать намерения Украины

Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ призвал НАТО оказать поддержку намерениям Украины присоединиться к плану действий относительно членства в НАТО (ПДЧ).

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом В.ХАНДОГИЙ заявил сегодня в начале заседания комитета «Украина-НАТО» на уровне министров иностранных дел.

«Я бы хотел подчеркнуть призыв Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО ко всем европейским партнерам помочь и поддержать наше намерение присоединиться к ПДЧ. И следующий саммит Альянса в Бухаресте рассматривается как краеугольный камень в этом вопросе», - сказал он.

В.ХАНДОГИЙ отметил, что стратегический курс Украины на евроатлантическую интеграцию остается неизменным, что он определен национальным законодательством, в котором конечной целью предусмотрено членство в НАТО.

Он также отметил, что Украина готова продолжать и, даже, усиливать свое участие в миссиях и операциях НАТО.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на европейские дипломатические источники, Украина в ходе сегодняшнего заседания комитета «Украина-НАТО» на уровне министров иностранных дел пыталась убедить партнеров по НАТО в необходимости присоединения к ПДЧ на апрельском саммите НАТО в Бухаресте.

Как заявил сегодня генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР, в рамках апрельского саммита в Бухаресте состоится заседание комитета «Украина-НАТО» на уровне глав государств.