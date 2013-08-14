МЭРТ: Украина проводит госзакупки максимально открыто и прозрачно

Он отметил, что информация обо всех закупках в обязательном порядке размещается заказчиками на общегосударственном веб-портале «Государственные закупки», а также в официальных печатных изданиях в сфере государственных закупок, сообщает РБК-Украина.

«Эта информация доступна для всех пользователей веб-портала абсолютно бесплатно», - подчеркнул Рубан.

Он напомнил, что в 2012 г. в законодательство, регулирующее сферу госзакупок, были внесены определенные изменения, согласно которым закупки по определенной законодательством процедуре осуществляются предприятиями только в случае проведения таких закупок за государственные средства.

При этом, Андрей Рубан отметил, что происходит адаптация отечественного законодательства в сфере госзакупок к требованиям Директив ЕС, которые регулируют осуществление госзакупок в Евросоюзе. Так, с июня 2012 г. установлен более гибкий режим закупок для заказчиков, осуществляющих свою деятельность в отдельных сферах, которые в основном можно охарактеризовать как естественные монополии.

Рубан сообщил, что анализ данных Госстата свидетельствует об увеличении в текущем году доли договоров заключенных государственными, казенными, коммунальными предприятиями за собственные средства без проведения процедур закупок. Так, в первом полугодии 2013 г. общая сумма средств этих предприятий по заключенным договорам без проведения процедур закупок составила 17,3 млрд грн или 43,8% от общей стоимости заключенных за этот период договоров о закупке, против 10,3 млрд грн (или 13,2%) за аналогичный период 2012 г.

«Такое повышение не следует рассматривать как негативный фактор, поскольку оно обусловлено увеличением стоимостных порогов для применения процедур закупок за собственные средства предприятий. Так, согласно закону «Об особенностях осуществления закупок в отдельных сферах хозяйственной деятельности» стоимостные пороги для предприятий увеличены с 100 тыс. грн до 5 млн грн - в случае закупки товаров и услуг и с 1 млн грн до 10 млн грн - в случае закупки работ», - подчеркнул Андрей Рубан.

Он отметил, что для повышения прозрачности таких закупок заказчики обязаны обнародовать годовые планы закупок, осуществляемых без проведения установленных процедур, и отчет о результатах осуществления таких закупок на веб-портале.

«Таким образом, вся информация о закупках, осуществляемых предприятиями в соответствии с законом «Об особенностях осуществления закупок в отдельных сферах хозяйственной деятельности», включая закупки без проведения процедур, доступна для общественности», - подчеркнул представитель МЭРТ.