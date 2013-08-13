Охота на уток завершилась случайным выстрелом в голову

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комсомольского городского управления милиции.

По их данным, трагедия произошла на Днепре возле лодочной станции «Ветерок». Мужчины отправились на лодке охотиться на уток. 46-летний житель Комсомольска перезарядил свое гладкоствольное ружье и выстрелил по уткам. В этот момент его товарищ резко встал. Дробь попала мужчине в голову.

После происшествия пострадавшего сразу же госпитализировали. Он еще был жив, но через два часа умер в больнице.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 119 КК Украины (убийство, совершенное по неосторожности).

Комсомольскому охотнику грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.