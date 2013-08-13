Fitch предупредил об угрозе для украинского рынка со стороны США

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного рейтинговым агентством Fitch Ratings.

Согласно результатам опроса, две трети участников ожидают, что волатильность денежных потоков стран с развивающейся экономикой, в том числе Украины, резко вырастет до конца 2013 г. на фоне всеобщей обеспокоенности относительно сроков начала сокращения объемов количественного смягчения в США, сообщает Вести.ру.

Оставшийся 21% респондентов ожидает, что приток средств в фонды развивающихся рынков резко сократится из-за растущих опасений относительно политических рисков в развивающихся странах.

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Помимо этого также две трети респондентов высказались в пользу того, что условия корпоративного кредитования в развивающихся странах значительно ухудшатся. Около 29% инвесторов считают, что риски рефинансирования корпоративных облигаций резко увеличатся.

Однако эксперты Fitch все же находят подобные опасения преувеличенными, поскольку улучшение основополагающих факторов кредитования в развивающихся странах за последние 10 лет сделало их более устойчивыми к кризисам ликвидности.

Согласно исследованию, повышенные риски зафиксированы на рынках Венгрии, Ямайки, Ливана, Монголии, Турции и Украины.