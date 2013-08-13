Украина нарастит торговлю сельхозпродукцией с Ираном в 5 раз

Об этом в ходе встречи с иранскими журналистами сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

"Дипломатические отношения между Украиной и Ираном сегодня находятся на высоком уровне. Особенно хочу отметить взаимный интерес в сельском хозяйстве. Так, в сентябре планируется начать работу межправительственной украино-иранской комиссии, которая поможет еще больше активизировать сотрудничество в аграрном секторе", - подчеркнул министр.

Присяжнюк также отметил, что в ближайшее время внешняя торговля сельхозпродукцией между Украиной и Ираном может возрасти в 3-5 раз. Так, на сегодняшний день Иран находится на 13 месте среди стран-импортеров украинской сельхозпродукции. Однако у него есть перспектива выйти на 7-е место.

"Для этого Украина планирует нарастить экспорт зерновых, подсолнечного масла в Иран, а также расширить ассортимент экспортируемой на иранский рынок отечественной аграрной продукции. Кроме того, Украина рассматривает возможности внедрения достижений отечественной селекции зерновых и других научных разработок в аграрный сектор Ирана", - сообщил Николай Присяжнюк.