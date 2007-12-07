Президентом ”Энергоатома” Кабмин назначил Шевцова

Кабинет министров Украины назначил вице-президента по вопросам информатизации и анализа НАЭК «Энергоатом» Михаила ШЕВЦОВА президентом НАЭК «Энергоатом».

Текст соответствующего распоряжения Кабмина от 5 декабря № 1108-р обнародован на официальном сайте Верховной Рады.

Другим распоряжением от 5 декабря № 1107-р М. Шевцов освобожден от должности вице-президента НАЭК «Энергоатом».

Справка УНИАН. Михаил Иванович ШЕВЦОВ родился 21 января 1961 года в г. Харцызск Донецкой области. Высшее образование получил в Донецком политехническом институте. Работал начальником управления материально-технического обеспечения производственного объединения «Шахтерскуголь», первым заместителем директора «Укруглересурсы», советником министра экономики и по вопросам европейской интеграции. М.Шевцов занимал должность исполнительного директора по учету, реализации электроэнергии и материально-технических ресурсов НАЕК «Энергоатом», директора выделенного подразделения «Атомкомплект», работал на других должностях.