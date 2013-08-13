Кыргызстан решил проверить украинские конфеты на безопасность

Об этом сегодня, 13 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, сегодня проводятся лабораторные исследования, результаты которых ожидаются в ближайшее время, пишет Вечерний Бишкек.

Напомним, 29 июля главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко ввел запрет на ввоз шоколада, конфет и другой продукции украинских фабрик компании "Roshen". По его данным, продукция не соответствует заявленным параметрам по безопасности. Так, было заявлено об обнаружении в молочном шоколаде "Roshen" ядовитого вещества бензопирен.