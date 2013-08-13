Кыргызстан решил проверить украинские конфеты на безопасность
13:04, 13 августа 2013Общество
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Департамент профилактики заболеваний и экспертиз проводит экспертизу безопасности состава конфет украинской фирмы "Roshen".
Конфеты Roshen проверят / Фото: roshen.com
Об этом сегодня, 13 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отмечается, сегодня проводятся лабораторные исследования, результаты которых ожидаются в ближайшее время, пишет Вечерний Бишкек.
Напомним, 29 июля главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко ввел запрет на ввоз шоколада, конфет и другой продукции украинских фабрик компании "Roshen". По его данным, продукция не соответствует заявленным параметрам по безопасности. Так, было заявлено об обнаружении в молочном шоколаде "Roshen" ядовитого вещества бензопирен.
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