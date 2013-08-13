Украинцы стали продавать вдвое меньше валюты

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, в июле объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 3,357 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,695 млрд долл., продали - на 1,662 млрд долл.

По информации Нацбанка, по итогам января-июля текущего года продажа наличной валюты населением еще не превысила ее покупку, и за этот период чистая покупка валюты населением составила 126,4 млн долл. (в эквиваленте). В то же время, этот показатель в 29,7 раза ниже показателя чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года (3,760 млрд долл. в эквиваленте).

Также сообщается, что банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в июле выросли на 174,6 млн долл. и по состоянию на 1 августа 2013 года составили 22,655 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной валюты населением в июне 2013 года составила 67,8 млн долл., что на 13,2 млн долл. меньше, чем в мае текущего года (81 млн долл.). В январе-июне текущего года чистая покупка населением валюты составила 158,6 млн долл. (в эквиваленте), что в 18 раз меньше показателя чистой покупки по итогам января-июня прошлого года (2,851 млрд долл. в эквиваленте). Банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в июне выросли на 107,9 млн долл. и по состоянию на 1 июля 2013 года составили 22,481 млрд долл.