Нацбанк временно отказался от рефинансирования банков без обеспечения

Национальный банк Украины временно отказался от рефинансирования банков без обеспечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена Щербакова на брифинге в НБУ.

По ее словам, ставка по кредитам овернайт под обеспечение государственными ценными бумагами снижается до 7,5% (с 8% - УНИАН), автоматически после снижения учетной ставки, как это определено денежно-кредитной политикой Нацбанка. «Ставка по активным операциям полностью привязана к учетной ставке», - уточнила она.

Относительно ставки по операциям рефинансирования без обеспечения Щербакова отметила, что Национальный банк временно отказался от такого механизма. «На самом деле этот механизм есть и в нашем арсенале он присутствует. Но мы сейчас от него временно отказались, поскольку считаем, что состояние банковских портфелей и продвижение рынка ОВГЗ позволяет банкам обращаться за ликвидностью под обеспечение ценных бумаг, и мы эту ликвидность поставляем», - пояснила представитель НБУ. По ее словам, механизм бланкового рефинансирования использовался в кризисный период, когда банки нуждались в поддержке ликвидности, но в настоящий момент Нацбанк предоставляет банкам рефинансирование только под обеспечение ценных бумаг.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 13 августа 2013 года снижает учетную ставку до 6,5% с 7,0%. С 10 июня текущего года Нацбанк снизил учетную ставку до 7,0% с 7,5%, до этого учетная ставка не менялась с 23 марта 2012 года. Также Нацбанк с 10 июня снизил ставки рефинансирования на 0,5 процентного пункта, и в результате ставка по кредитам овернайт под обеспечение государственными ценными бумагами снижена до 8%, без обеспечения (бланковым) – до 10% годовых.

Как заявил первый заместитель главы Нацбанка Борис Приходько на международной конференции «ABC: Ukraine & Partners», регулятор в текущем году продолжит политику снижения учетной ставки.

Согласно закону о Национальном банке, учетная ставка является одним из монетарных инструментов, при помощи которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Учетная ставка является базовой относительно других процентных ставок НБУ и используется одновременно как средство реализации денежно-кредитной политики и ориентир стоимости денег. С мая прошлого года стоимость основных операций по рефинансированию, в частности, еженедельные тендеры на срок до 14 дней, определяется на основе учетной ставки.