Эксперт: производители молока не станут рисковать репутацией

Об этом УНИАН сообщил президент Ассоциации производителей молока (АПМ) Андрей Дыкун.

«Мы исключаем возможность того, что молоко с антибиотиками может быть использовано для производства молочных продуктов на отечественных предприятиях», - сказал Дыкун.

По его словам, антибиотики действительно используются на молочных фермах, но исключительно для лечения коров.

«При этом лекарства попадают в молоко из организма животных. Но таких коров доят отдельно, и полученное от них молоко не смешивается с остальным молоком и не идет на переработку», - сообщил Дыкун.

Кроме того, президент АПМ сообщил, что современные предприятия используют двойной контроль качества молока, который исключает возможность поставок загрязненного молока на переработку.

«Производство молока — слишком дорогая и кропотливая работа, чтобы наши молочники могли рискнуть своей репутацией. Я сомневаюсь, что может рискнуть и любая другая крупная молокоперерабатывающая компания, работающая на экспорт», - сказал он.

По теме: Россельхознадзор снова обнаружил антибиотики в сырах Милкиленда

Как сообщал УНИАН, Россельхознадзор обнаружил антибиотики в сырах предприятий «Прометей» (филиал «Менский сыр») и «Миргородский сыродельный комбинат», входящих в состав крупного производителя молочной продукции «Милкиленд». В продукции «Прометея» обнаружен тетрациклин и окситетрациклин, а в сырах «Миргородского сыродельного комбината» - окситетрациклин.

Кроме того, Россельхознадзор выявил повышенное содержание мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в мороженой говядине украинского производителя «Прилуки-Агропереработка».

В связи с выявленными нарушениями ведомство ввело режим повышенного контроля продукции, поставляемой указанными предприятиями.