Задержанный пытался вскрыть себе вены прямо в здании суда
20:53, 12 августа 2013Общество
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Задержанный пытался перерезать себе вены в здании суда в Николаеве.
Мужчину спасли
Подозреваемый в совершении убийства пытался перерезать себе вены в здании Жовтневого районного суда в Николаеве.
Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью управления Министерства внутренних дел Украины в Николаевской области, обвиняемый пытался перерезать себе вены на руке частью стекла от оптических очков.
"Сотрудники милиции помешали мужчине довести свое намерение до конца", - сообщили в милиции.
Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. По заключению врача, по состоянию своего здоровья подозреваемый может и в дальнейшем находиться под стражей.
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