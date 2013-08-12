Задержанный пытался вскрыть себе вены прямо в здании суда

20:53, 12 августа 2013
Общество
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Задержанный пытался перерезать себе вены в здании суда в Николаеве.

Скорая помощь

Подозреваемый в совершении убийства пытался перерезать себе вены в здании Жовтневого районного суда в Николаеве.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью управления Министерства внутренних дел Украины в Николаевской области, обвиняемый пытался перерезать себе вены на руке частью стекла от оптических очков.

"Сотрудники милиции помешали мужчине довести свое намерение до конца", - сообщили в милиции.

Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. По заключению врача, по состоянию своего здоровья подозреваемый может и в дальнейшем находиться под стражей.

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