Подозреваемый в убийстве члена ЦИК Беларуси вскрыл себе вены
16:21, 09 августа 2013Общество
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Подозреваемый в убийстве члена центризбиркома Беларуси Светланы Хиневич вскрыл себе вены.
Хиневич была убита 4 августа / Фото: Салідарнасць
Об этом сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах Беларуси.
Член ЦИК Светлана Хиневич была убита 4 августа.
"Подозреваемый установлен. В настоящее время он находится в больнице. Он вскрыл себе вены", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что по имеющимся данным, повреждения подозреваемый нанес себе после совершения убийства.
По основной предварительной версии, преступление совершено "на бытовой почве". Было применено холодное оружие.
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