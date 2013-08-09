Подозреваемый в убийстве члена ЦИК Беларуси вскрыл себе вены

Об этом сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах Беларуси.

Член ЦИК Светлана Хиневич была убита 4 августа.

"Подозреваемый установлен. В настоящее время он находится в больнице. Он вскрыл себе вены", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что по имеющимся данным, повреждения подозреваемый нанес себе после совершения убийства.

По основной предварительной версии, преступление совершено "на бытовой почве". Было применено холодное оружие.