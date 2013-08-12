Украинцы обеспокоены пищевыми добавками в продуктах - опрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое было проведено центром “СОЦИС” по заказу аналитической группы Da Vinci AG и презентовано сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Согласно результатам исследования, 55,5% опрошенных слышали о том, что такое пищевые добавки, 35% - хорошо знают, что это такое, а 9,2% ничего не знают об этом. В то же время, 55,4% респондентов знают лишь о некоторых пищевых добавках, содержащихся в продуктах питания, которые они покупают. 16,6% - знают о большинстве пищевых добавок в таких продуктах, 5,9% - знают обо всех добавках, 21,1% - не знают ничего. Очень хорошо знают, что пищевые добавки вредны – 53,6% респондентов, 39,5% что-то слышали об этом, 6,3% ничего не знают об этом.

Исследование также показало, что 98,3% опрошенных считают, что государство должно жестче защищать интересы потребителей в вопросах безопасности продуктов питания. Украинцы уверены, что при наличии опасений относительно безопасности пищевых добавок, государство должно запретить их использование. Такого мнения придерживаются 93,9% опрошенных. При этом респонденты считают, что даже сомнения в безопасности пищевой добавки при отсутствии научного доказательства ее вреда, будет достаточно, чтобы отказаться от ее использования в пищу. Такой позиции придерживаются 80,5% опрошенных. Лишь для 2,4% граждан наличие научного подтверждения угрозы употребления пищевой добавки с пищей является ключевым для принятия решения.

*** Исследование проводилось 20-30 июля 2013 года. Все было опрошено 1600 респондентов старше 16 лет в 8 городах Украины: Киеве, Донецке, Львове, Одессе, Запорожье, Днепропетровске, Харькове, Виннице.