Украина намерена заменить импортное детское питание отечественным

Об этом во время рабочей поездки в Харьковскую область сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Если в предыдущие годы украинцы отдавали предпочтение импортному детскому питанию, то сегодня ситуация кардинально изменилась. Уже почти третий год подряд украинские родители кормят своих детей преимущественно отечественным детским питанием. В том числе, приобретают популярность и детские кухни, на одной из которых мы сегодня побывали», - сказал министр.

В 2013-2014 гг в Украине появятся более 80 сырьевых зон для развития производства безопасных и качественных продуктов питания, в том числе, детского, что обеспечит импортозамещение на 8-12%. Также, по словам Присяжнюка, за 5 месяцев 2013 г. производство продуктов детского питания возросло в 1,4 раза и составило 13,4 тыс. тонн.

«Производство качественного детского питания очень важно. Поэтому в Украине значительно увеличивается производство детского питания на молочной основе. Кроме того, постоянно увеличивается экспорт отдельных его видов», - резюмировал глава МинАП.