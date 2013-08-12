Пострадавший от взрыва в Луганске ребенок лежит в коме

Как сообщает сайт Луганской областной государственной администрации, об этом сообщил сегодня городской голова Луганска Сергей Кравченко.

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По словам мэра, ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние остальных пострадавших детей уже улучшилось. Они получают всю необходимую помощь и медикаменты.

Кравченко сообщил, что по предварительным данным, сумма убытков, причиненных вследствие взрыва газа, составляет 2,5 млн. грн. Вместе с тем решение о предоставлении материальной помощи потерпевшим будет приниматься после определения окончательной суммы убытков созданной комиссией по расследованию причин несчастного случая.

Похороны двух погибших будут проводиться за средства горсовета.

Как сообщал УНИАН, 11 августа в центре Луганска в высотном жилом доме по ул. Шевченко произошел взрыв газа, вследствие которого погибли два человека, 10 - госпитализировано с травмами разной степени тяжести, из них по данным ГСЧС - трое детей, по данным ОГА – четверо.