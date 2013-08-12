Мега-фестиваль «Былины Древнего Киева IX-XI веков» приглашает в путешествие сквозь века

16-18 августа в «Парке Киевская Русь» состоится масштабное мероприятие реконструкции Древней Руси времен раннего Средневековья - VI Международный мега фестиваль «Былины Древнего Киева IX-XI веков ». Мероприятие соберет более 700 участников - реконструкторов, ремесленников, артистов из Украины, России, Беларуси, Литвы, Молдовы - и тысячи зрителей со всей Европы.

В программе фестиваля - воспроизведение исторических сражений, богатырские забавы, конно-трюковой шоу, театрализованные постановки, ярмарка мастеров и многое другое. В лагере реконструкторов будет к деталям воспроизведен быт IX-XI веков. Здесь можно будет ознакомиться с древними ремеслами на мастер-классах по прядения, ткачества на дощечках и на вертикальном станке, вязание иглой и др..

Гости смогут поиграть в древние славянские игры, приобщиться к обрядам наших предков и познакомиться с культурой постоянных спутников Киевской Руси - кочевых народов. Работать детская площадка, лучный тир, княжеский монетный двор и средневековая костюмерная. Состоится также презентация уникальной коллекции лошадей лучший мировых исторических пород, собранных в Конюшни князя Владимира в «Парке Киевская Русь». Посетители узнают ряд интересных фактов о них и смогут сделать оригинальную фотосессию с породистыми лошадьми. Кроме того, среди гостей будут разыграны подарки от партнеров мероприятия: путевка на европейский тур «Мистика Средневековья» от компании «НВС Тревел Групп» и два билета на уникальное экстремальное спортивно-развлекательное шоу «BIGFOOT crash show», которое состоится 29 сентября 2013 на арене «Ледового стадиона» в Киеве.

В вечерней программе: массовая ночная битва, огненные шоу, праздничный фейерверк и этно-дискотека под выступление группы средневековой музыки «Сколот» (Россия). Цена входного билета - 100 грн, дети дошкольного возраста и школьники посещают Парк бесплатно, для пенсионеров действуют скидки на вход. «Парк Киевская Русь» расположен в с. Копачев Обуховского района. Добраться можно маршрутными автобусами от станции м. Выдубичи или собственным транспортом.

Детали на сайте: http://www.parkkyivrus.com/

Для журналистов будут организованы пресс-туры 17 и 18 августа. За подробной информацией и по вопросам аккредитации обращаться 044461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24 odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.