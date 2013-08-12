Суд посмертно оправдал правозащитника Дмитрия Гройсмана
Винницкий городской суд оправдал известного украинского правозащитника Дмитрия Гройсмана из-за отсутствия состава преступления.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня 12 августа объявил судья Юрий Колбаса.
Адвокат правозащитника Наталья Гурковская отметила, что это решение еще не является окончательной победой, ведь решение должно вступить в силу только через 15 дней. «Мы не считаем это победой, ведь решение может быть обжаловано в апелляционном и кассационном порядке. Однако главной целью этого дела, которую преследовали правоохранительные органы, было прекратить правозащитную деятельность Дмитрия Гройсмана. К сожалению, Гройсман прекратил свою деятельность - из-за смерти, но ее не прекратит правозащитная группа, которая продолжает свою работу и работать на защиту прав людей», - сказала адвокат.
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Напомним, правозащитник Дмитрий Гройсман умер 5 августа, а 7 августа, в день его похорон, судом рассматривалось уголовное дело, возбужденное против правозащитника, по факту совершения публичного надругательства над государственными символами Украины и распространения продукции порнографического характера. Во время суда государственным обвинителем было объявлено постановление об изменении обвинения подсудимому, которым исключен эпизод о публичном надругательстве над государственными символами Украины и два эпизода по факту распространения изображений порнографического характера.
Также в дебатах во время заседания суда, прокурор ориентировала суд на закрытие уголовного дела в отношении Гройсмана по ч. 2 ст. 301 Уголовного кодекса Украины - в связи со смертью последнего.
Во время судебного заседания защита Гройсмана настоял на дальнейшем рассмотрении дела до вынесения оправдательного приговора правозащитнику. «Считаю, что у суда есть все основания для того, чтобы оправдать моего подзащитного и признать невиновным в преступлениях, которые ему инкриминировали органы досудебного следствия. Я ожидаю, что правосудие все же восторжествует, и наше государство дойдет то такого названия, как правовая. Надеюсь, что приговор будет оправдательный, как я попросила в своей речи», - сказала Гурковская. Адвокат также зачитала выступление Гройсмана, которое тот готовил для последнего своего выступления в суде, но не успел этого сделать.
В нем он отвергал все выдвинутые против него обвинения, но допускал, что судья может как оправдать его, так и вынести решение о его осуждении. «Если в решении суда будет обвинительный приговор, прошу дать мне максимальный срок наказания, чтобы, находясь в местах лишения свободы, мог как можно больше сделать правозащитной работы среди заключенных и максимально распространить мои знания по защите прав человека», - зачитала слова Гройсмана его адвокат.
Справка УНИАН. Дмитрий Гройсман родился в Виннице 15 мая 1972. В 1993 г. стал одним из основателей винницкой группы организации Международная амнистия. С 1994-го по 2000-й - координатор национальной кампании по отмене смертной казни в Украине. В 1998 году создал и возглавил организацию по защите прав человека - Винницкую правозащитную группу.
В течение последних трех лет его преследовали по обвинению в распространении порнографии. «Настоящим мотивом привлечения меня к уголовной ответственности было желание наших так называемых правоохранительных органов - милиции и СБУ - получить беспрепятственный доступ к материалам Винницкой правозащитной группы, они конфисковали и касающиеся беженцев и искателей убежища», - заявлял Гройсман в интервью радио «Свобода» в конце июля.
В Представительстве ЕС в Украине Гройсмана называли одним из важнейших партнеров в сфере защиты прав человека, а в неправительственной организации, основанной им в Виннице, также отметили высокий уровень профессионализма.