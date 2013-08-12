«Белгородский стрелок» обратился к суду с «единственной» просьбой

Об этом сообшает РИА Новости.

"Единственное, прошу суд не лишать свободы пожизненно, а заключить на 25 лет", - заявил Помазун в зале заседания.

Ранее прокурор сообщил, что все преступления были совершены Помазуном умышленно, и попросил назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Помазун добавил, что не собирался стрелять на улице после выхода из магазина "Охота", и причиной стрельбы стал человек, которого он посчитал сотрудником правоохранительных органов. Других оправданий себе он не назвал и отметил, что не видит своей вины.

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По данным следствия, 22 апреля 31-летний Помазун открыл огонь в оружейном магазине в центре Белгорода, убив трех человек, а после выхода на улицу расстрелял еще троих, в том числе двух школьниц. Вечером 23 апреля в районе железнодорожного вокзала его задержали полицейские из Курска, но он успел ранить одного из стражей порядка.